الداخلية تعلن ايقاف عملية نصب واحتيال في النجف.. صحاياها ارامل ومطلقات

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ايقاف عملية "استغلال غير اخلاقي" لأرامل ومطلقات في محافظة النجف.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تغريدة على تويتر أن "مفارز قسم الشرطة المجتمعية التابعة الى دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، تمكنت بالتعاون مع قسم الجريمة المنظمة في محافظة النجف، من إيقاف عملية نصب واحتيال نفذها أشخاص يعملون في مؤسسات وهمية".

وأضاف معن، أن "الأشخاص اتخذوا من مساعدة النساء الأرامل والمطلقات هدفاً لاستغلالهن في أمور غير أخلاقية".