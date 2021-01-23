وفاة نزيل مدان بالإرهاب في سجن "الحوت"

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بوفاة نزيل مدان بالإرهاب لأسباب صحية في سجن الناصرية المركزي "الحوت".
وقال المصدر ، ان "النزيل ( ي ع ع )، والبالغ من العمر 23 عاماً توفي اثر تردي حالته الصحية بسبب اصابته بأمراض مزمنة".
واضاف ان "النزيل وهو من سكنة الموصل كان يواجه حكماً بالإعدام لإدانته من قبل القضاء العراقي، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".
وبين ان "جثة النزيل ستسلم لذويه حال اكتمال الاجراءات القانونية اللازمة".
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