الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية دهم وتفتيش في الانبار

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن تنفيذ عملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول داعش الارهابي في عدة مناطق بمحافظة الانبار.

وقالت الهيئة في بيان، ان "قوة من الحشد الشعبي لمحافظة الانبار والجيش نفذت عملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول داعش الارهابي في عدة مناطق بمحافظة الانبار".

واضاف البيان ان "العملية شملت تفتيش مناطق (دنهاش وحليجيه والمقالع ومنطقة المشاريع) وتدقيق قاعدة بيانات الأشخاص المتواجدين في تلك المناطق بحثا عن مطلوبين وفق مذكرات قضائية".