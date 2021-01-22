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الكويت تستنكر تفجيري بغداد وتؤكد موقفها الرافض للإرهاب


استنكرت الكويت، الجمعة، تفجيري بغداد اللذين وقعا يوم أمس، مؤكداً موقفها الرافض للإرهاب بكافة أشكاله.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان ، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، تلقى برقية تعزية من أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، معزياً بضحايا التفجيرين اللذين استهدفا ساحة الطيران ب‍بغداد، ومعبراً عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للحادثين، مؤكداً وقوف الكويت مع العراق في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية".

وأضاف البيان أن "أمير الكويت أكد موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب وبكافة أشكاله وصوره، وتأييدها لكل ما يتخذه البلد الشقيق من إجراءات لمواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية".

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الكويت تستنكر تفجيري بغداد وتؤكد موقفها الرافض للإرهاب
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