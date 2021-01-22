نواب يطالبون بتحرك امني عاجل ومحاسبة المقصرين بعد حادثة تفجير ساحة الطيران

طالب عدد من النواب بالتحرك الامني العاجل في عدد من مناطق بغداد واعدد خطط امنية للقضاء على الارهاب، مشددين على ضرورة محاسبة المقصرين بالملف الامني بعد حادثة انفجار ساحة الطيران وسط بغداد.

وقال عضو لجنة الامن النيابية عبد الخالف مدحت ان “الجهات الامنية يجب ان تضع خطة لعملها لتأمين بغداد والمحافظات الاخرى لضمان عدم حدوث تفجيرات ارهابية جديدة”.

من جهته، شدد النائب محمد رضا على ضرورة التحرك باتجاه مناطق حزام بغداد من اجل انهاء الوجود الارهابي فيها خاصة ان المعلومات تشير الى وجود حواضن للارهابيين يتحركون منها باتجاه مركز العاصمة”.

الى ذلك، اكدت النائب عن تحالف الفتح لليال البياتي ان القوات الامنية يجب ان تتحمل مسؤولياتها للقضاء على اي مخططات ارهابية عن طريق تفعيل الجهد الاستخباري في معظم محافظات العراق”.