محلل سياسي : تفجيرات باب الشرقي الارهابية يؤشر لمرحلة خطيرة وذريعة لإبقاء القوات الاميركية

عد المحلل السياسي اثير الشرع، الخميس، تفجيرات بغداد تؤشر لمرحلة خطيرة مقبلة، مبينا ان من بين السيناريوهات المطروحة مؤامرة خارجية لإيجاد ذريعة بإبقاء القوات الاميركية بعد ارتفاع سقف المطالب بخروجهم.

وقال الشرع في حديث صحفي ان “التفجيرات التي ضربت منطقة الباب الشرقي تنم عن الفشل السياسي والمؤامرات الخارجية ضد البلاد مما يدعو الحكومة الى تحمل مسؤولياتها الكاملة”.

واضاف ان “الانفجارين يؤشران لمرحلة خطيرة مقبلة في باقي مناطق العاصمة بغداد ودليل كبير على ضعف الجهد الاستخباري ويحمل سيناريوهات متعددة”.

واوضح “من بين السناريوهات المطروحة هو بعد ارتفاع سقف المطالبة بخروج القوات الاميركية من البلاد هو ايجاد ذريعة بارباك الوضع الامني لبقاء القوات الاميركية بالبلاد من خلال مؤامرة خارجية”