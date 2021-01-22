متنبئ جوي يستبعد تساقط الامطار خلال الايام القليلة المقبلة مع تحسن الطقس خلال شباط المقبل

استبعد المتنبئ الجوي علي الموسوي، ، تساقط الامطار خلال الايام المقبلة، لافتا الى ان الطقس ووفق المؤشرات فأنه سيتحسن خلال شهر شباط المقبل.

وقال الموسوي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ان “آخر التوقعات الجوية لخرائط ونماذج الطقس العالمية القريبة والمتوسطة المدى، تشير إلى عدم وجود مؤشرات لأي حالة جوية ممطرة ذات فعالية متوسطة او قوية الشدة وشاملة لكافة مدن البلاد خلال ماتبقى من الشهر الجاري، لكن لا يستبعد تشكل حالة جوية ضعيفة ومتذبذبة ذات نطاق محدود خلال ماتبقى من الشهر الجاري، وذلك لضعف الموسم المطري خلال هذه السنة نتيجة لظروف مناخية معينة”.

واضاف ان “هناك تحسن طفيف على المنظومة الجوية ولعناصر الغلاف الجوي بشكل عام في البلاد والمنطقة خلال شهر شباط المقبل، مع بقاء معدلات الأمطار حول المعدل السنوي، وربما تكون أعلى بقليل في الاقسام الشرقية من البلاد”.

وبين ان “هناك تحسن كبير وملحوظ جدا خلال نهاية فصل الشتاء وخلال فصل الربيع من ناحية الأمطار، ونستيطع أن نقول ربيع رطب مقبل على البلاد هذه السنة، من خلال تعدد الحالات الجوية الممطرة ذات الفعالية العالية التي تشير إليها خرائط الطقس”.