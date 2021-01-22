الاتحاد الأوروبي يدين "العملية الإرهابية" في بغداد

دان الاتحاد الأوروبي بشدة، ، "العلمية الإرهابية" في العاصمة العراقية بغداد، التي أسفرت عن استشهاد العشرات وإصابة أكثر من 100 شخص بجروح.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "ندين بشدة الهجوم الهمجي الذي هز وسط بغداد صباح اليوم وأودى بحياة العديد من المواطنين وجرح آخرين"، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا.

وأكد الاتحاد الأوروبي، "دعمه الكامل للسلطات العراقية في مكافحة التطرف والإرهاب، ومساندة العراق وشعبه في دعم أمن البلاد واستقرارها".