النائب عن الفتح عبد الامير المياحي : امتيازات كردستان بالموازنة جرت باتفاق في غرف مظلمة مع حكومة الكاظمي

عد النائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي بث خبر عدم اتفاق وفد الاقليم مع الحكومة المركزية بانه كذبه كبرى، مبينا ان اتفاقات جرت بالغرف المظلمة وبانت بوادرها بامتيازات كردستان في الموازنة.

وقال النائب المياحي في حديث صحفي ان “ما اعلن عن عدم نجاح مباحثات وفد اقليم كردستان مع الحكومة وعودته للاقليم من دون الاتفاق على الموازنة كذبة كبرى”.

واضاف ان “الاتفاق جرى بصفقة كبيرة لصالح كردستان مع الحكومة المركزية بغرف مظلمة من دون علم البرلمان”، مشيرا الى ان “دلائل الاتفاق بانت في الموازنة التي قدمتها الحكومة”.

واوضح المياحي ان “الحكومة منحت امتيازات للإقليم في موازنة2021 بناء على الاتفاق الذي جرى بينهما خلال المفاوضات”