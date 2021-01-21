امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يعاود ابتداءا من يوم غد اقامة صلاة الجمعة في الجامع المقدس

افاد المكتب الاعلامي لامام جامع براثا المقدس الشيخ جلال الدين الصغير ان سماحته سيعاود بعون الله وابتداءا من يوم غد اقامة صلاة الجمعة في الجامع المقدس

وقال المكتب في بيان له وحصلت وكالة انباء براثا انه بعون الله تعالى سيعاود سماحة الشيخ جلال الدين الصغير إبتداءاً من يوم غد أداء صلاة الجمعة في جامع براثا المقدس مقام الإمام أمير المؤمنين والإمامين الحسن والحسين عليهم السلام وذلك بمراعاة الاجراءات الصحية المعنية بالوقاية من الوباء دفع الله شره وشافى من ابتلي به.