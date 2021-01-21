ذي قار تشدد إجراءاتها الأمنية عقب تفجيرات العاصمة

شددت محافظة ذي قار، اليوم الخميس، (21 كانون الثاني 2021)، من اجراءاتها الامنية في مدن المحافظة ومداخلها، على خلفية هجمات ارهابية طالت العاصمة بغداد.

مصدر امني قال ان "الاجهزة الامنية في ذي قار شددت اجراءاتها في عموم مناطق المحافظة والسيطرات والطرق الخارجية على خلفية التفجير المزدوج الذي شهدته العاصمة بغداد اليوم الخميس وتحسبا لاستهداف المحافظة من قبل الارهابيين".

واوضح المصدر ان "الشرطة كثفت الحواجز الامنية المتحركة، وشددت اجراءات التفتيش على المركبات الداخلة للمحافظة، فضلا عن نشر الدوريات في الطرق النيسمية المؤدية الى المدن والتجمعات السكنية.