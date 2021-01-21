مصر تستنكر التفجير الارهابي الخسيس الذي وقع في الباب الشرقي ببغداد

علقت مصر على الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا العاصمة العراقية بغداد في وقت سابق الخميس، وأوقعا 28 شهيدا و73 جريحا.

وأعربت الخارجية المصرية في بيان عن إدانة مصر حكومة وشعبا لهذا العمل الإرهابي الخسيس"، ومواساتها للحكومة والشعب العراقي في الضحايا.

وأضاف البيان: "أكدت مصر مجددًا وقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مساعيه الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار ومجابهة كافة صور الإرهاب والتطرف".

وفي وقت سابق اليوم، استهدف تفجيرا انتحاريا مزدوجا سوقا شعبيا في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد، التي غالبا ما تشهد ازدحاما شيديدا.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة لواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حصيلة التفجيرين الارهابيين في منطقة الباب الشرقي ارتفعت الى 28 شهيداً و73 جريحاً".

وفي سياق متصل، قال الخفاجي في تصريح متلفز إن الانفجار الأول وقع قرب سينما غرناطة بعد قيام الإرهابي بالصراخ ونداء المواطنين لمساعدته على أنه مريض.

وأضاف أن هذا الانفجار "أعقبه انفجار ثان وقع بعد وصول القوات الأمنية إلى مكان الانفجار الأول، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".