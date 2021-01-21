الفتح: امريكا تواصل استهدافها للحشد عبر فرض العقوبات على قيادته

أعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأربعاء، إن الحشد الشعبي أفشل جميع المخططات الخبيثة ضد العراق، فيما اعتبر فرض العقوبات الأمريكية ضد القادة الوطنيين بأنه يأتي ضمن المخطط الأمريكي لاستهداف مؤسسة الحشد برمتها.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي إن “جهات من داخل البرلمان العراقي، وأخرى إقليمية ودولية تحيك مؤامرات ضد الحشد، كونه أحرق أوراق الخصوم وحطم مؤامراتهم في البلاد”،

لافتا الى ان “رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان الهيئة أبو فدك المحمداوي يمثلون مؤسسة أمنية عراقية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، فعلى أي أسس تفرض عليهم عقوبات أمريكية!”.

واضاف ان “الحشد هو الظهير والسند القوي للقوات الأمنية، وعلى الحكومة العراقية التحرك لوضع حد للإجراءات التعسفية الأمريكية ضد من حقق النصر على الإرهاب”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت الأربعاء الماضي، عقوبات على رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي ابو فدك المحمداوي، سبقتها بفرض عقوبات على رئيس الهيئة فالح الفياض، وسط صمت مطبق من قبل الحكومة وإدانات ضعيفة وخجولة لا ترتقي ومستوى الحدث.