الفتح: امريكا تواصل استهدافها للحشد عبر فرض العقوبات على قيادته

أعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الأربعاء، إن الحشد الشعبي أفشل جميع المخططات الخبيثة ضد العراق، فيما اعتبر فرض العقوبات الأمريكية ضد القادة الوطنيين بأنه يأتي ضمن المخطط الأمريكي لاستهداف مؤسسة الحشد برمتها.
وقال الفتلاوي في تصريح صحفي إن “جهات من داخل البرلمان العراقي، وأخرى إقليمية ودولية تحيك مؤامرات ضد الحشد، كونه أحرق أوراق الخصوم وحطم مؤامراتهم في البلاد”،
لافتا الى ان “رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان الهيئة أبو فدك المحمداوي يمثلون مؤسسة أمنية عراقية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، فعلى أي أسس تفرض عليهم عقوبات أمريكية!”.
واضاف ان “الحشد هو الظهير والسند القوي للقوات الأمنية، وعلى الحكومة العراقية التحرك لوضع حد للإجراءات التعسفية الأمريكية ضد من حقق النصر على الإرهاب”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت الأربعاء الماضي، عقوبات على رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي ابو فدك المحمداوي، سبقتها بفرض عقوبات على رئيس الهيئة فالح الفياض، وسط صمت مطبق من قبل الحكومة وإدانات ضعيفة وخجولة لا ترتقي ومستوى الحدث.
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