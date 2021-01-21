نائب مستقل: الانتخابات ستجري قبل انتهاء الدورة البرلمانية بـ 30 يوماً!

بين النائب المستقل باسم خشان، ان الانتخابات ستجري قبل شهر من انتهاء الدورة البرلمانية، لافتا الى ان تأجيل موعد اجراء الانتخابات سيفقدها صفة “المبكرة”.

وقال خشان في حديث صحفي، ان “عدم الاتفاق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية فضلا عن تلكؤ المفوضية وعدم استعدادها لاجراء عملية الاقتراع وفق القانون الجديد الذي اقره البرلمان واسباب اخرى تقف وراء تأجيل اجراء الانتخابات”.

واضاف ان “الحكومة ستحقق الانتخابات المبكرة قبل شهر من انتهاء الدورة البرلمانية، حيث انه لايوجد موعد ثابت لاجراء الانتخابات على الرغم من تحديد تشرين الاول المقبل موعدا لاجرائها”.

وبين ان “اجراء الانتخابات في الوقت الحالي غير ممكن ومعقد جداً، وبالتالي فأن اجرائها في موعد اخر سيفقدها صفة (المبكرة)”.