استنفار امني في الانبار على خلفية تفجيرات بغداد

اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الخميس، عن استنفار امني غير مسبوق لكافة صنوف الاجهزة الامنية على خلفية تفجيرات بغداد .

وقال العبيدي في تصريح صحفي ان ” القوات الامنية من الجيش والشرطة وافواج الطوارئ والحشد الشعبي والعشائري استنفرت كافة امكانياتها ونشرت العديد من السيطرات الامنية الثابتة والمتحركة في كافة مدن الانبار على خلفية تفجيرات بغداد التي راح ضحيتها عدد من الابرياء صباح اليوم “.

واضاف ان” قوات الحشد الشعبي المنتشرة في مناطق مختلفة من مدن الانبار فرضت اجراءات امنية غير مسبوقة للحيلولة دون وقوع اي خرق امني ،

مبينا ان” عملية الاستنفار الامني للقوات الامنية والحشد الشعبي والعشائري تأتي كإجراءات احترازية لمنع وقوع اي اعتداء ارهابي على القطعات الامنية والمواطنين “.