لجنة برلمانية تكشف عن مخالفات وردت بموازنة 2021

كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، الخميس، عن مخالفات وردت بموازنة 2021.

وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي، خلال مؤتمر صحفي، إن "فقرات الاقتراض الخارجي بموازنة ٢٠٢١ تفتقد للواقعية وتخالف معيار التوزيع العادل للثروات بين المحافظات".

واورد الفيلي النقاط التالية:

1. لابد من تضمين الموازنة نصاَ ( تكون جميع الضمانات السيادية المقدمة من وزارة المالية بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة البرلمان ) وقد كان هذا النص موجودا في نسخة الموازنة المسربة الا انه تم حذفه في النسخة الرسمية للموازنة الواصلة للبرلمان.

2. اتاحت الموازنة لوزيري المالية والتخطيط زيادة سقوف الاقتراض عمّا تم تحديد مقداره تمويلا في نصوص الموازنة وهو يعني اضافة عجز جديد لسنة ٢٠٢١.

3. تجيز الموازنة اجراء المناقلة بين تخصيصات القرض الواحد من قبل مجلس الوزراء وهذا يعني عدم واقعيتها في المورد المخصص له وإلا كيف يتم مناقلته الى مورد آخر لو كان يمثل حاجة واقعية فيه.

4. نصت الموازنة على إصدار وزير المالية لضمانات سيادية لشركات مستثمرين محليين عن مستحقات تجهيز الطاقة ولم تحدد مقدار مبالغها.

5. إصدار ضمانة سيادية لشركة ( النخبة للطاقة ) بمبلغ (٣٠١) مليون دولار وقد حذف اسم الشركة الذي كان مذكورًا في الموازنة المسربة ! .

6. إصدار ضمانة سيادية لشركة ( نظم التكنولوجيا المتطورة ) لغرض مشروع استثمار في ميناء الفاو او في قطاع الكهرباء وضمانة دفع الخدمات ، والغريب ان الضمانة مخصوصة للشركة وليس لمشروع بدليل انها تخير بين مشروع في ميناء الفاو او مشروع في قطاع الكهرباء ولذات الشركة فهل الموضوعان من نفس الاختصاص القطاعي !؟ وقد كانت الموازنة المسربة ذكرت تلك الشركة بالاسم وفي الموازنة الرسمية ذكر نفس المبلغ ونفس المشروع وحذف اسم الشركة !.

7. تذكر الموازنة قرضا من البنوك الدولية بمبلغ مائة مليون دولار توضع ضمن موازنة وزارة المالية لاعمال المشاريع المتلكئة او إنشاء المشاريع الجديدة ضمن الاتفاق العراقي المصري ،،فكيف نقترض أموالا ونخصصها لمشاريع متلكئة وتاتي شركات مصرية جديدة لم تكن هي من باشرت المشاريع أولا وتعطى لها ادارة تلك المشاريع ويقترض لتوفير تخصيصات لها لإكمال تلك المشاريع !؟.

8. تذكر الموازنة اقتراضا بضمان بنك أمريكي او تمويله بمبلغ مليار دولار لتمويل مشاريع البنى التحتية في العراق ولم يتم بيان هذه المشاريع بتفاصيلها وكلف تشييدها لكل مشروع وتوزيعها على الوزارات او المحافظات على وفق معايير موضوعية واقعية ؟.

9. تذكر الموازنة اقتراضا من وكالة الصادرات الفرنسية والكورية بمبلغ (٢،٥) مليار دولار لمشروع القطار المعلق لوزارة النقل ويتم تمويل مبلغ (٤٨) مليون دولار للقطار المعلق و (٥) مليون دولار لوزارة الثقافة ولا نعلم ماعلاقة هذا التخصيص بمشروع القطار المعلق ؟وهل سينجز هذا المشروع بكلفته (٢،٥) مليار دولار بعشرين عاما اذا كان القسط السنوي لتمويل المشروع يتراوح بين (٥٠إلى ١٠٠) مليون دولار ، وهل يصعب توفير هذا المبلغ سنويا من موازنة الوزارة الاستثمارية او موازنة أمانة بغداد فنتجنب إرهاق القروض والتزاماتها .

10. وكذلك الحال في اقتراض (٢٥٨) مليون دولار لمشروع مستشفى ابن سينا في الموصل من قرض تركي الذي يثير التساؤلات عن مقدار هذا المبلغ اذا ماتم مقارنته بقرض آخر لإنشاء مستشفيات (١٠٠) سرير بمبلغ مائة مليون دولار ، فكيف يكلف مستشفى واحد ٢٥٠ مليون دولار بينما إنشاء مستشفيات يتطلب مبلغ (١٠٠) مليون دولار.

11. مبلغ اقتراض (١،٨) مليار دولار لضمان مؤسسة الصادرات الصينية ولمشاريع حددت لها تخصيصات كبيرة ولكن حجم التمويل المتوقع انجازه لايتعدى ٥٪؜ من اصل كل تخصيص داخل هذا الاقتراض فلماذا الالتزام والارتباط بهذه القروض الطويلة الأمد مادام إنجاز مشاريعها ليس حالًا او سريعًا حتى يمكن تبرير تحمل الاقتراض وتبعاته ؟.

12. بعض القروض المخصصة لوزارة الكهرباء كان قد ذكر اسم الشركات المعنية بتنفيذ مشاريعها في الموازنة المسربة ( GE الأمريكية ، سيمنس الألمانية ) ولكن حذفت اسماء الشركات مع بقاء نفس المشاريع الخاصة بها وبنفس تمويلها.

13. بعض القروض مقدارها (٧) مليون دولار مخصصة لوزارة فهل هذا المبلغ كبير وصعب توفيره حتى نذهب لاقتراضه ؟.

14. اقتراض مبلغ مليار يورو للفترة من ٢٠١٩- ٢٠٢٢ ولمشاريع بعضها يتطلب انجازه خمس سنوات او اكثر فلماذا هذا التوجه المحموم للاقتراض ، وقد يمكن تحصيل مبالغ تمويل هذه المشاريع بأقساطها السنوية من الموازنة الاستثمارية العراقية .

15. من ضمن فقرات الاقتراض اقتراض من البنوك الأجنبية لتمويل قطاع الكهرباء بمبلغ (٥٠٠) مليون يورو لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء ولم تحدد تلك المشاريع وتفاصيل تكلفة كل منها .

16. نجد في بعض فقرات الاقتراض مثلًا ان إنشاء مشروع مستشفى في محافظة جنوبية يبلغ ( ١٣٠) مليون دولار وإنشاء مستشفى في محافظة شمالية يبلغ ضعفه ( ٢٦٠) مليون دولار علمًا ان مدة الإنشاء قد تطول لسنين مع العلم ان دفعة التمويل لهذه السنة من القروض لهذه المستشفيات تبلغ (٤٠) مليون دولار يمكن توفير المبلغ من الموازنة الاستثمارية .مع ضرورة التدقيق في واقعية كلف الإنشاء .

17. اقتراض مبلغ (٥٠٠) مليون دولار لتغطية شراء الأسلحة والاعتدة والدعم اللوجستي للوزارات والأجهزة الأمنية هكذا كانت في الموازنة المسربة ولكن تم اضافة وزارة الثقافة على هذا العنوان في الموازنة الرسمية .

18. في الموازنة المسربة كان القرض البريطاني البالغ (١٥٠) مليون دولار موزع على مشروع تحلية المياه للبصرة ( ١٠٠) مليون دولار ، ولمشروع مجاري الحلة ( ٥٠) مليون دولار ، ولكن تم تغيير المبالغ في نسخة الموازنة الرسمية لتكون لمشروع مجاري الحلة ( ١٢٠) مليون دولار ، ولمشروع تحلية المياه للبصرة ( ٣٠) مليون دولار .

19. لابد من مراعاة معيار العدالة في توزيع القروض على المحافظات وفق نفس المعيار المعتمد في توزيع الإيرادات وحسب النسبة السكانية.