يحيى رسول: إرهابيين انتحاريين فجروا أنفسهم حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، ان اعتداء إرهابي مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجروا أنفسهم حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغدا

وقال رسول في تغريدة عبر "تويتر"، إن "اعتداءً إرهابيا مزدوجا بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجروا أنفسهم حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس".

واضاف، ان"ذلك ادى الى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".