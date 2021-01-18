مجموعة من حزب اعلن عن تاسيسه قبل ثلاثة ايام تعلن عن انسحابها

افاد مصدر صحفي اليوم الاثنين ان مجموعة من حزب كان قد تاسس قبل ثلاثة ايام اعلنت عن انسحابها منه

واوضح المصدر ان مجموعة من حزب امتداد المؤسس قبل ثلاثة أيام عن انشقاقها من الحزب . حيث اعلنت المجموعة انسحابها من الحزب بسبب اختلاف الافكار والسياسات من قبل قيادة الحزب".

يذكر أن حزب "امتداد" قد تأسس قبل ثلاثة أيام في جنوب العراق برئاسة الناشط في تظاهرات الناصرية علاء الركابي

يذكر ان اغلب الذين ركبوا موجة التظاهرات وحرضوا على الفوضى والقتل والحرق والسحل واعلنوا انفسهم انهم ناشطين كونوا احزابا لهم من اجل خوض الانتخابات المقبلة واغلب هؤلاء لهم ارتباطات بالسفارات الامريكية والسعودية والاماراتية حيث يتم تمويلهم