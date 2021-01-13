واشنطن تضع رئيس اركان الحشد الشعبي على لائحة العقوبات

وضعت وزارة الخزانة الاميركية، الاربعاء، (13 كانون الثاني 2021)، رئيس اركان الحشد الشعبي المجاهد البطل عبد العزيز المحمداوي على لائحة العقوبات.

جاء ذلك وفق مواقع اخبارية، كما نشرت تلك المواقع وثيقة صادرة عن الخزانة الاميركية .

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها اليوم، أن العقوبات الجديدة تشمل 16 كيانا لها صلات بقيادة الجمهورية الإسلامية، ومواطنين إيرانيين اثنين.

وأوضحت الخزانة أن قائمة العقوبات أدرجت فيها منظمتان إيرانيتان يسيطر عليهما المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله السيد علي خامنئي، وعدد من فروعهما.