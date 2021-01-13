إصابة شخصين بنزاع عشائري شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، بإصابة شخصين جراء نزاع عشائري شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "نزاعاً عشائرياً اندلع بين عشيريتين، مساء اليوم، في منطقة النعيرية شرقي بغداد"، مبينا أن "النزاع أسفر عن إصابة شخصين بجروح".

وأضاف المصدر، أن "قوات أمنية انتشرت في منطقة النزاع واعتقلت أحد المشاركين فيه".

وتندلع، بين حين وآخر، نزاعات عشائرية في مناطق متفرقة من بغداد تودي أحيانا بحياة أشخاص من المشاركين فيها أو من المارة.