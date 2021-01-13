الحشد يعيد 300 اسرة تركمانية لمناطقها المحررة

اكد السياسي التركماني احمد اوغلو ، الاربعاء، بان الحشد الشعبي اعاد اكثر من 300 تركمانية الى المناطق المحررة في ديالى.

وقال اوغلو في حديث صحفي،ان” الحشد الشعبي دفع دماء زكية لتحرير مناطقنا في ديالى بعد اجتياحها من قبل داعش الارهابي خاصة في حوض حمرين(57كم شمال شرق بعقوبة)”، مؤكدا أن “اكثر من 300 اسرة تركمانية عادت الى مناطقها المحررة بفضل دماء وتضحيات الحشد”ز

واضاف اوغلوا،ان” التركمان مثل بقية القوميات العراقية تعرضوا ال انتهاكات ومجازر على يد داعش الارهابي بالاضاف الى تدمير وحرق منازل العديد من المدنيين في تعبير عن وحشية التنظيم المتطرف مبينا ان الحشد الشعبي صمام امان في المناطق المحررة التي لولا الدماء الزكية للحشد الشعبي وبقية التشكيلات الامنية لما تم تحريرها وانتهت ازمة نزوح قاسية لالاف الاسر”.

ويعيش الاف من التركمان في مناطق عدة من ديالى خاصة مدن حوض حمرين ومنها السعدية وجلولاء وجبارة”