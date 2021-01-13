نائب: البرلمان سيتخذ موقفا حاسما بشأن تثبيت المحاضرين و العقود

اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري، الاربعاء، ان تثبيت المشمولين بالقرار 315 اساس اقرار الموازنة العامة للعام الحالي.

وقال الجبوري في بيان ان "الالاف من المحاضرين والعقود مشمولون بهذا القرار بانتظار تثبيتهم في الموازنة الجديدة".

واوضح ان "هناك غيرهم من المشمولين بعقود بشائر الخير لم يباشروا او يستلموا رواتب منذ فترة طويلة".

واضاف الجبوري ان "جميع النواب والكتل السياسية متفقون على ضرورة التثبيت في ظل حاجة البلد لهم اضافة لتحسين الظروف المادية والحياتية للمشمولين بهذا القرار".

وشدد على ان "البرلمان سيتخذ الموقف المناسب من هذا الامر"، داعيا المسؤولين التنفيذيين الى "الحضور الى البرلمان لمناقشة التثبيت وادخالهم ضمن الموازنة".