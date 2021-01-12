مشادة عنيفة وصلت بمنافض السكائر بين رائد جوحي وحميد الغزي

افاد مصدر مطلع ان مشادة عنيفة وصلت الى حد العراك بمنافض السكائر بين مدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وامين عام مجلس الوزراء حميد الغزي بسبب ما جرى في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار يوم الخميس الماضي

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا انه بعد التصعيد الذي حصل في ساحة الحبوبي مساء الخميس الماضي جرى اجتماع مساء الجمعة بحضور رئيس الوزراء ومستشاريه وامين عام مجلس الوزراء حميد الغزي الذي ينتمي للتيار الصدري حيث طالب الاخير الكاظمي بضرورة اعتقال الناشطين البارزين في ساحة الحبوبي لانهاء ملف التظاهرات وساحة الاعتصام قبل اقتراب موعد الانتخابات

موضحا ان ما طرحه كان قد جرى بالتنسيق بين المسؤولين المحليين في المحافظة وبالفعل تم اعتقال عدد منهم

واشار المصدر الى ان مستشار رئيس الوزراء رائد جوحي لم يرق له الامر لكونه لديه علاقات مع بعض الناشطين الفعالين في المحافظة فقام بلوم حميد الغزي على فكرة الاعتقال التي ورطت الحكومة واثرت عليها شعبيا بحيث قد تؤدي للاطاحة بها بحسب زعم جوحي لكن الغزي اصر على موقفه الامر الذي ادى الى حدوث مشادة حادة بينهما وصلت الى حد العراك بمنافض السكائر والتشابك بالايدي وتبادل الطرفين الشتائم فيما اتخذ الكاظمي وضع المحايد وحاول تهدئة الموقف بين الطرفين

مشيرا الى ان الكاظمي وبحسب الاوضاع المتسارعة قد تجبره على عدم الانصياع لمدير مكتبه جوحي ويوقف حملة الاعتقالات التي تجري بين فترة واخرى خوفا من ردود افعال اكثر عنفا لاسيما ان صدى هذا التصعيد وصل الى محافظات اخرى مثل بابل والنجف والديوانية