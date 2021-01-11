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الإعلان عن تشكيل "تحالف الأمل الكردستاني"


أعلن مجموعة نواب عن كتل كردستانية، اليوم الاثنين، تشكل تحالف جديد باسم "تحالف الامل الكردستاني".

وقال النائب مثنى أمين في مؤتمر صحفي لنواب التحالف الجديد، عقد في مبنى البرلمان  "نحن مجموعة الأحزاب والكتل الكردستانية، استشعاراً منا بخطورة التحديات وبغية تعزيز الدور الوطني وتحقيق الوحدة لقوتها لضمان عدم احتكار قوى أخرى لتمثيل شعب كردستان وللدفاع عن حقوق شعب كردستان وتحقيق التمثيل الديمقراطي وحمايته لأبناء الشعب الكردستاني، ولإبعاد قوت الناس عن فشل الفاسدين وصراعاتهم العقيمة ولبناء تحالفات وطنية على أساس المصالح الوطنية وليس مصالح المفسدين وأن تقوم على التعايش السلمي وليس المتاجرة بالطائفة والمذهب والقومية، فقد ذهبنا إلى إظهار ثمرة عملنا المشترك بالفترة الماضية بإعلان تحالف الأمل الكردستاني".

وأضاف أمين أن التحالف، "يجمع 15 نائباً في الوقت الحالي من كتل كردستانية مختلفة"، متابعاً: "نؤكد على نبذ العصبيات الحزبية والايدلوجية والطائفية ووضع برنامج إصلاحي عابر للانتماءات يتمحور حول المواطن وحقوقه وكرامته ويوفر التعايش السلمي بين المكونات جميعاً، وأن تكون هويتنا الكردستانية وحرصنا على حقوق شعبنا، وهي لا تعني بأن المطالبات الاصلاحية لكل العراق ليست من قضايانا بل اننا نعمل من اجل كل العراق والمصير المشترك للإصلاح".

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الإعلان عن تشكيل "تحالف الأمل الكردستاني"
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