رئيس كتلة بدر النيابية : اكثر من 120 ترليون حجم النفقات التشيغلية بموازنة 2021

اكد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي الاثنين، ان اكثر من 120 ترليون دينار عراقي هو حجم النفقات التشيغلية بموازنة 2021.

وقال الكعبي في حديث صحفي ان “حجم النفقات التشيغلية بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بلغ اكثر من 120 ترليون دينار عراقي ، وهذا الحجم من الاموال لم يتوفر في الموازنات السابقة”، لافتا الى ان “هذا الرقم يمثل حجما كبيرا من الانفاق”.

واضاف ان “الموازنة تحتوي الكثير من القروض وهذا الامر سيؤدي الى الانهيار الاقتصادي”، مبينا ان “جميع النواب غير راضين عن الموازنة بالصيغة الحالية وستعرض للتعديل بشكل كبير”.

واكد رئيس رابطة شركات الصرافة في العراق نصير الموسوي، اليوم الاثنين، ان قرار الحكومة بخفض قيمة الدينار امام الدولار يمثل صفعة للقطاع الخاص والاقتصاد.