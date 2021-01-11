سياسي شبكي يدعو لإيقاف الأصوات التي تحرض على الحشد في أربيل

دعا السياسي الشبكي سعد القدو، الاثنين، الحكومة الاتحادية إلى إيقاف الأصوات “النشار” التي تحرض لاستهداف الحشد الشعبي والرموز الوطنية.

وقال القدو في حديث صحفي إنه “من غير المعقول ان تستلم كردستان موازنتها المالية من الحكومة الاتحادية، وفي نفس الوقت تستضيف شخصيات مدعومة خارجيا وخليجيا هدفها التسقيط بالحشد الشعبي والرموز الوطنية”.

وأضاف أن “هؤلاء الذين يدعون أنهم شيوخ لا يمثلون أهالي نينوى ولا المحافظات المحررة الأخرى، أنما مجموعة من المرتزقة الذين يستخدمهم الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني للظهور بوسائل الإعلام ومهاجمة الحشد والتسقيط به لأغراض سياسية وبدوافع خارجية أمريكية خليجية”.

وطالب القدو “الحكومة الاتحادية إلى ضرورة إيقاف هذه الممارسات التي يقوم بها الإقليم ضد سيادة البلد وأمنه باعتبار الحشد مؤسسة رسمية تمثل السيادة الوطنية”.

ويستضيف إقليم كردستان مجموعة كبيرة من شيوخ العشائر والشخصيات التي تدعي معارضتها للحكومة والعملية السياسية، وتظهر على وسائل الإعلام بشكل مستمر عبر توجيه الاتهامات والإساءة للحشد الشعبي.