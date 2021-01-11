الفياض يتعهد بـ"بذل الغالي والرخيص في سبيل الوطن"

تعهد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بـ"بذل الغالي والرخيص في سبيل الوطن"، وذلك في أول تعليق له على العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية بحقه.

وقال الفياض خلال حفل أقيم في محافظة كركوك، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال نائبه أبو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية بمحيط مطار بغداد، وتابعه موقع موقع IQ NEWS، إن "الحشد الشعبي يدافع عن مصالح كل العراقيين جميعاً، ومن قاتلوا داعش جنباً إلى جنب لن تستطيع أي مؤامرة أن تفرقهم".

وأضاف، أنه "فقط من خلال تنفيذ قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من العراق نستطيع إقامة علاقات مع الجميع تقوم على احترام سيادة العراق" متعهداً بالقول "سنبذل الغالي والرخيص في سبيل الوطن".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة (8 كانون الثاني 2021)، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، لصلته بـ"انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، على حد تعبيرها، الأمر الذي عدته وزارة الخارجية العراقية "مفاجئة غير مقبولة"، وقالت إنها ستتابع مع واشنطن جميع القرارات المماثلة بحق أشخاص عراقيين.