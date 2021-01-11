رئيس كتلة بيارق الخير : حكومة الكاظمي فشلت في رسم السياسية المالية مع الاقليم

أكد رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي ، الاثنين ، أن حكومة مصطفى الكاظمي فشلت في رسم السياسية المالية بين المركز والإقليم، مشيرا إلى أن الحكومة لم تلزم الاقليم بتقديم حسابات ختامية.

وقال الخالدي في تصريح صحفي إن “الحكومة الحالية فشلت فشلا ذريعا في رسم سياسة مالية يتم من خلالها إلزام إقليم كردستان بتقديم كافة حساباتها الختامية للأعوام السابقة”.

وأضاف أن “الدستور والقانون حسب قانون الموازنة العامة يلزم الاقليم بتقديم كافة حساباتها الختامية ولكافة دوائرها لمعرفة أن صرفت الأموال المرصودة للإقليم”.

وأشار الخالدي إلى أن “الحكومة الحالية أخفقت في إدارة الأزمة”، مشيرا الى أن “هناك ملاحظات برلمانية كثيرة حول أداء حكومة الكاظمي فيما يتعلق إرسال أموال الى الاقليم دون موافقة مجلس النواب”.

وكانت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي أكدت في تصريح سابق، أن الإقليم لا يمتلك أي موازنات وعليه إعداد موازنة فضلا عن عدم امتلاكه أي حسابات ختامية.