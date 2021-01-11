ائتلاف العبادي يهاجم الكاظمي: أصبحنا “نترحم” على حكومة عبد المهدي

وجه النائب عن ائتلاف النصر فلاح الخفاجي، الاثنين، انتقادا لاذعا لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشيرا الى ان الطبقة السياسية باتت “تترحم” على حكومة عبد المهدي.

وقال الخفاجي في حوار ان “مديح أعضاء الكابينة الحكومية لشخص رئيس الوزراء (معيب)”، مشيرا الى ان “مستفيدين وبضمنهم الوزراء يجاملون الحكومة لمصالحهم ومناصبهم على حساب المواطن”.

واضاف الخفاجي. ان “إنجاز الحكومة الإصلاحي المتحقق هو المديونية فقط”.

وتابع الخفاجي بالقول: “انا من النواب الذي (قاتلوا) في سبيل الخلاص من حكومة عبد المهدي الا ان أداء حكومة الكاظمي جعلنا نترحم على كابينة سلفه”.