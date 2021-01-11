وزارة الكهرباء تنفي انباء استقالة وزيرها

علقت وزارة الكهرباء، الأحد،( 10 كانون الثاني2021)، على انباء افادت بتقديم وزيرها ماجد حنتوش استقالته من منصبه لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي في حديث صحفي إن "الأنباء التي تحدثت عن تقديم وزير الكهرباء استقالته عارية عن الصحة"، مبينا ان "الوزير مازال في منصبه ويمارس مهامه بشكل طبيعي".

وتحدث صحفيون وناشطون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم الوزير استقالته من منصبه.

ونفى مسؤول حكومي رفيع، في وقت سابق عزم رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت اقالة عدد من وزراء حكومته، فيما وصفت لجنة متابعة البرنامج الحكومي النيابية تلك الانباء بأنها "غير رسمية ولامؤكدة"، وذلك بعد اخبار تداولتها بعض وسائل الاعلام تفيد بعزم رئيس الوزراء مصطفى مشتت اقالة 8 وزراء.