عصابات الجوكر الامريكي اللقيطة ترتكب جريمة بشعة جديدة على غرار جريمة الوثبة

ارتكبت عصابات الجوكر الامريكي اللقيطة جريمة بشعة جديدة شبيهة بجريمة الوثبة التي ذهب ضحيتها الطفل الشهيد ميثم البطاط

الجريمة تجددت اليوم ولكن في محافظة الناصرية حيث اقدمت هذه العصابات القذرة على سحل احد منتسبي فوج المهمات الخاصة وتهشيم راسه ببلوكة وخلع ملابسه وسحله في الشوارع

يذكر ان هذه العصابات القذرة جددت اعمالها البشعة خلال اليومين الماضيين في المحافظة وبالتحديد بعد دخول مليشيات الاحمق ترامب لمبنى الكونغرس الامريكي وحصول الفوضى فيه في محاولة منهم للتغطية والهاء الشارع العراق عما حصل هناك .

هذا وحصلت وكالة انباء براثا على صورة المنتسب الذي تم سحله وتهشيم راسه واسمه صالح البدري