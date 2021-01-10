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الاستخبارات: القبض على 27 متهماً بينهم 4 نساء في بغداد


أعلنت وكالة الاستخبارات، الأحد، إلقاء القبض على 27 متهماً من بينهم 4 نساء في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة، إنه "من خلال توجيهات المراجع العليا بصدد إلقاء القبض على المتهمين الصادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من القاء القبض على (٢٧) متهماً من بينهم اربع نساء في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد مطلوبين وفق مواد واحكام جنائية مختلفة صادرة من القضاء".

وأضافت الوكالة في بيان ، أن "هذه العملية تأتي ضمن العمليات الاستباقية التي تنفذها مفارز وكالة الاستخبارات للحد من الجريمة المنظمة والقصاص من تلك العناصر وفق القانون، حيث تم تسليم المتهمين كل حسب جهة طلبه بموجب وصولات استلام رسمية".

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