بالفيديو ..... احدى زيارات الشهيد الحاج قاسم سليماني الى جبهات القتال يتختتمها باعطاءه خاتمه لاحد المقاتلين

يقف الانسان عاجزا امام هذا الرجل العظيم ونحن نراه في ساحات القتل ضد داعش الارهابي واصراره الكبير الى الوصول الى خط الاشتباك الاول على الرغم من محاولات المجاهدين الذين معه لمنعه من التقدم اكثر ليذهب بعدها ليطعم احد الحيوانات التي تركها داعش الارهابي

قالوا له ان الارض مكشوفة ومن السهل استهداف الموكب وسيقصفونا ليجيبهم ليفعلوا ذلك انا 40 سنة في ساحات القتال ولم يمنعني اي قصف لا تمنعوني ورضخوا في نهاية الامر لطلبه فالتقى بالمجاهدين المرابطين على الساتر الاول وقبلهم واحدا تلو الاخر مختتما زيارته باعطاءه خاتمه لاحد المجاهدين بعد ان طلب منه ذلك

هذا الرجل العظيم هو الشهيد الحاج قاسم سليماني

هذا الفيديو نوجهه الى ابناء السفارات والى عصابات الجوكر الامريكي اللقيطة ليكون وصمة عار على جبينهم الخائن كما نوجه هذا الفيديو الى بعض السياسيين العراقيين الخونة الذين ذهبوا بها عريضة واصبحوا بعدها رويبضة يتسابقون على الفضائيات ليقللوا من شان استشهاده ويقارنوه باي شخص قتل جراء حادث سير او سقوط عمارة على حد قول الاحمق العميل الامريكي الوضيع النائب عدنان الزرفي

نقول لمن هو على شاكلة الزرفي متى يعرق جبينكم يا خونة الا تعسا لكم يا اجلاف !!!