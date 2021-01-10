السوداني: قدمت طعنا بقرار تأييد تجديد رخص الهاتف ورغم ذلك أجاز التجديد

قال النائب محمد شياع السوداني، الأحد، إنه قدم طعناً بقرار تأييد تجديد رخص شركات الهاتف النقال، ورغم ذلك اجاز التجديد.

وذكر السوداني في تغريدة على تويتر، "اليوم، قدمنا لائحة تمييزية للطعن بالقرار الاستئنافي الذي أيّد حكم البداءة ورد الطعون ورغم ذلك أجاز التجديد! في مخالفة واضحة للقانون".

واضاف: "كلنا أمل بأن محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة الموسعة) تؤيد الفقرة الحكمية ونقض مضمون التجديد لشركات الهاتف النقال الفاشلة".

وكانت محكمة استئناف الكرخ قد أعلنت، بتاريخ (23-12-2020)، عدم وجود مانع قانوني من تجديد رخص شركة الهاتف النقال .

ويلزم قرار المحكمة الشركات المرخصة بدفع كافة المستحقات والديون المالية المترتبة عليها، قبل توقيع العقد على ان لاتتجاوز الفترة المحددة في قانون تمويل العجز المالي. والزم مجلس النواب شركات الاتصالات باطلاق خدمة الجيل الرابع بتاريخ 1 كانون الثاني 2021.

وفي 15 تشرين الثاني الماضي، أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الثانية إبطال تجديد رخص شركات الهاتف النقال، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضدها.