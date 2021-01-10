الأخبار

السوداني: قدمت طعنا بقرار تأييد تجديد رخص الهاتف ورغم ذلك أجاز التجديد


قال النائب محمد شياع السوداني، الأحد، إنه قدم طعناً بقرار تأييد تجديد رخص شركات الهاتف النقال، ورغم ذلك اجاز التجديد.

وذكر السوداني في تغريدة على تويتر، "اليوم، قدمنا لائحة تمييزية للطعن بالقرار الاستئنافي الذي أيّد حكم البداءة ورد الطعون ورغم ذلك أجاز التجديد! في مخالفة واضحة للقانون".

واضاف: "كلنا أمل بأن محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة الموسعة) تؤيد الفقرة الحكمية ونقض مضمون التجديد لشركات الهاتف النقال الفاشلة".

وكانت محكمة استئناف الكرخ قد أعلنت، بتاريخ (23-12-2020)، عدم وجود مانع قانوني من تجديد رخص شركة الهاتف النقال .

ويلزم قرار المحكمة الشركات المرخصة بدفع كافة المستحقات والديون المالية المترتبة عليها، قبل توقيع العقد على ان لاتتجاوز الفترة المحددة في قانون تمويل العجز المالي. والزم مجلس النواب شركات الاتصالات باطلاق خدمة الجيل الرابع بتاريخ 1 كانون الثاني 2021.

 وفي 15 تشرين الثاني الماضي، أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الثانية إبطال تجديد رخص شركات الهاتف النقال، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضدها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كردستان تسجل 6 وفيات و68 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
وكالة الاستخبارات تعلن القبض على "ارهابي" في كركوك
السوداني: قدمت طعنا بقرار تأييد تجديد رخص الهاتف ورغم ذلك أجاز التجديد
العمل النيابية تضع عدد من الشروط لتمرير الموازنة
احباط محاولة لتهريب ١٩ شاحنة وضبط ٢١ متهماً في ديالى
معاودة انخفاض الاصابات.. تعرف على الموقف الوبائي لكورونا في العراق
ارتفاع الاصابات بكورونا.. الموقف الوبائي بالعراق لليوم السبت
الحوثيون يدينون فرض واشنطن عقوبات على الفياض
العراق يصدر بيانا بشأن قرار الخزانة الاميركية عن الفياض
الشيخ جلال الدين الصغير : قرار الخزانة الاميركية ضد الفياض انما يستهدف اساسا هيئة الحشد الشعبي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك