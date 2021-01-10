الحوثيون يدينون فرض واشنطن عقوبات على الفياض

دانت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم السبت، قرار وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض.

وذكر المكتب السياسي "لأنصار الله" في بيان اليوم أن "العقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، خطوة عدائية تضاف إلى سجل أمريكا الأسود تجاه العراق وشعبه".

وأضاف البيان: "إننا على ثقة بأن تلك العقوبات لن تؤثر على إرادة الشعب العراقي الساعي إلى تحرير وطنه وإخراج قوات الاحتلال من بلده، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تنصرف إلى أزماتها الداخلية".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض،