الشيخ جلال الدين الصغير : قرار الخزانة الاميركية ضد الفياض انما يستهدف اساسا هيئة الحشد الشعبي

اصدر القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير بيانا استنكر فيه قرار وزارة الخزانة الامريكية الذي قضى بوضع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ضمن لائحة العقوبات الامريكية

وقال سماحته في بيان صدر عنه تسلمت وكالة انباء براثا نسخة منه لم استغرب القرار الظالم الذي اتخذته وزارة الخزانة الامريكية بضم الأخ الفاضل فالح الفياض رئيس هيأة الحشد الشعبي الى لائحة العقوبات الامريكية، فلقد دأبت إدارة الاستكبار على مثل هذه الأعمال التي تعرب عن استمرار استهتارها بسيادة العراق والتدخل في شؤونه الداخلية ومحاولة فرض نفسها كوصية على قراره السيادي.

واضاف إني إذ أجد أن هذا القرار يستهدف أساسا هيأة الحشد الشعبي ومقام الحشد الوطني ودوره في حفظ الأرض والعرض والمقدسات واسهامه الكبير في الإطاحة بدمية الامريكان المتمثلة بمجرمي داعش والتي اعترف نفس الرئيس الامريكي ترامب بان امريكا هي التي أسستهم ومولتهم،

مؤكدا بأن لا علاج لهذا الاستهتار الا بتفعيل قرار مجلس النواب العراقي المؤيد من الإرادة الشعبية المليونية لشعبنا الأبي بإنهاء الوجود الاجنبي في العراق وعلى رأسه الوجود الامريكي البغيض، وزيادة التلاحم الوطني للوقوف بوجه المؤامرات التي تستهدف النيل من إرادة التحرر في عراقنا الحبيب، فالعراق سيد على نفسه ولا سيادة لاحد عليه.

وعبر سماحته عن ادانة هذا الاجراء الجائر ورفضه داعيا في الوقت نفسه الحكومة الامريكية الجديدة الى تغيير سياستها تجاه شعبنا والغاء كل الممارسات التعسفية التي طالته من قبل ادارة ترامب، لما فيها من دور في تحطيم ما تبقى من اواصر العلاقة بين البلدين،

كما دعا سماحته الحكومة العراقية في ان تنفض عن كاهلها التردد في شأن الدفاع عن مواطنيها ومؤسساتها وكيانها، فالتعرض لمقام رسمي من دون رد سيؤدي الى مزيد من الاستهتار والتمادي على بقية المؤسسات.

وتابع سماحته اني مطمئن بأن هذا الإجراء سيعزز الصورة الوطنية للحاج فالح الفياض حفظه الله ويؤكد صحة وسلامة النهج الوطني الذي التزمه إبان رئاسته لهيأة الحشد الشعبي، وإن أمريكا في خطوتها البغيضة هذه ستعزز موقف الرفض لها في عراق الإباء والعز.