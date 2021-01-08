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تكليف الفريجي قائدا لعمليات بغداد خلفا للمحمداوي


كشف مصدر أمني، الجمعة (8 كانون الثاني 2021) عن تكليف الفريق علي الفريجي قائدا لعمليات بغداد، خلفا للحالي الفريق الركن قيس المحمداوي.

وقال المصدر إن "أمرا وزاريا صدر بتكليف الفريق الركن علي الفريجي بمنصب قائد عمليات بغداد، كبديل عن الفريق الركن قيس المحمداوي الذي سيخلف الفريجي في منصبه الحالي كأمين سر لرئاسة أركان الجيش".

وشغل الفريجي منصب أمين سر رئاسة الأركان، وكان من ضمن الضباط المحاصرين في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين، إبان احتلال المحافظة من قبل تنظيم داعش، حيث راح ضحيتها 1700 جندي. 

يشار الى ان المحمداوي، كان قد تسلم مهام قيادة عمليات بغداد في آيار 2020، بعد تعرض القائد الأسبق اللواء الركن عبد الحسين التميمي لوعكة صحية.

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تكليف الفريجي قائدا لعمليات بغداد خلفا للمحمداوي
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