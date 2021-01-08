القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين قضائيا في ذي قار

اعلنت شرطة ذي قار، الجمعة، القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء في قضاء الغراف.

وقال اعلام الشرطة في بيان انه "الشرطة تمكنت من القاء القبض على كل من المتهم (ج . م . م) تولد 1964 يسكن الغراف والمتهم (ع . ج . م) تولد 2003 يسكن الغراف والمتهم (م . ج .م)، تولد 2002 يسكن الغراف والصادر بحقهم امر قبض قضائي وفق المادة 229 من قانون العقوبات العراقي".

واشار البيان الى ان "المتهمين اتخذت بحقهم كافة الاجراءات القانونية اللازمة" .