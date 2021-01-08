انطلاق أعمال "المؤتمر القانوني الدولي الأول لجريمة المطار"

انطلق، اليوم الجمعة، "المؤتمر القانوني الدولي الأول حول جريمة المطار" تحت شعار خرق السيادة ومقاضاة الجناة.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان ، "انطلق، صباح اليوم الجمعة، "المؤتمر القانوني الدولي الأول حول جريمة المطار، تحت شعار خرق السيادة ومقاضاة الجناة".

وتابعت، أن "المؤتمر انطلق بالتعاون بين عدد من الجامعات والمؤسسات القانونية والمراكز البحثية في العراق وأيضا بمشاركة مختصين في المجال القانوني".

واضافت، "وتمر علينا هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الانتصار أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما الذي ارتقوا بغارة أمريكية على أرض مطار بغداد".