رئيس الوزراء مصطفى مشتت يستبدل احد المتهمين بجريمة المطار بمدير عام المنافذ كممثل لمكتب المخابرات في مطار بغداد

المدعو طلال ناجي

افاد مصدر مطلع اليوم ان رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت استبدل احد المتهمين بجريمة المطار والتي ادت الى استشهاد قائد فيلق القدس الحاج قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقهما اثر قصف بطائرة مسيرة امريكية غادرة جبانة بامر من الارهابي الكبير ترامب

واوضح المصدر ان مشتت استبدل المدعو طلال ناجي المتهم بالمشاركة بجريمة المطار بأمير فراس مدير عام المنافذ كممثل لمكتب المخابرات في مطار بغداد الدولي

يذكر ان المدعو ناجي ورد اسمه في قائمة الذين قاموا بالتعاون مع الجانب الامريكي الغادر من خلال رصد تحركات الشهيدين المهندس وسليماني ورفاقهما

كما كانت مهمته ايضا والذي يعمل ضمن جهاز مخابرات مصطفى عبد اللطيف مشتت مراقبة المستشارين اللبنانيين والإيرانيين الذين يعملون مع الحشد الشعبي.