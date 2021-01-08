السيد المفدى اية الله الخامنئي يشكر العراقيين المشاركين في احياء ذكرى قادة النصر

شكر قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى علي الخامنئي دام ظله الوارف كافة العراقيين المشاركين في احياء الذكرى السنوية لشهادة قائد فيلق القدس الحاج قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقهما

وقال سماحته أشكرُ بإخلاصٍ المشاركينَ كافةً في التجمّع الكبير والرائع في بغداد وبعض المدن العراقية لتكريم وإحياء ذكرى الشهيد "أبو مهدي"، القائد العراقي البارز، والشهيد سليماني، ضيف الشعب العراقي العزيز.

واضاف سماحته أن الشهيدين ساهما في الكثير من الحركات التي زادت من بصيرة الشعب، وان عظمة الشهيد سليماني غطت على اسماء الكثير من الشهداء.

جاء حديث سماحته في الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة قم في يناير عام 1978 داعيا الى ضرورة استلهام العبر من هذه الانتفاضة والحفاظ عليها ومنجزاتها، قائلا: انتفاضة قم لم تنحصر جغرافيا بمدينة قم بل امتدت الى المدن الاخرى وتحولت الى انتفاضة شاملة عارمة.

وأضاف: انتفاضة قم ضد النظام الشاهنشاهي حظيت بتأييد الإمام الخميني (ره) وتحولت الى غضب عارم قاد الثورة في ايران وان الانتفاضة كانت الصفعة الأولى للصنم الاستكباري والدكتاتوري.