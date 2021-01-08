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خطوط القرار الامريكي في موقفها من منطقة الخليج واحداث الداخل الامريكي
وكالة انباء براثا
68
2021-01-08
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