اعتقال متهم عذب وقتل صديقهُ في طوز خورماتو

أعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، عن القاء القبض على متهم عذب وقتل صديقهُ في طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للوكالة أنه “بعد ورود اخبار بوجود جثة مجهولة الهوية مرمية في الضفة الجنوبية لنهر اقصو تعود لصبي يتراوح عمره بين (١٣-١٤)سنة مع وجود اثار طعنات آلة حادة”.

وأضاف البيان، انه “على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات والمتمثلة بقسم استخبارات الرد السريع التابع لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية ، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القاء القبض على المتهم مرتكب الجريمة وهو صديق المجنى عليه والذي اعترف قيامه بجريمته النكران”.

وأشار البيان الى انه “تم تدوين اقواله بالاعتراف وتوقيفه وفق احكام المادة (٤٠٦) حسب قرار السيد قاضي التحقيق”.