محلل سياسي : تجاهل الحكومة لجرائم واشنطن سيدفع الشعب للانتفاض ضدها

رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان تجاهل الحكومة للجريمة الاميركية المتمثلة باغتيال قادة النصر ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني، سيدفع الشعب للانتفاض ضدها، لافتا الى ان معظم اطراف العملية السياسية يطالبون الحكومة بكشف المتورطين ومقاضاة الجانب الامريكي.

وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “من المرجح ان هناك امر وتوجيه اميركي للحكومة الحالية بعدم اعلان نتائج التحقيقات بجريمة اغتيال قادة النصر ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني في مقتربات مطار بغداد”.

واضاف ان “صمت الحكومة يثير الاستغراب رغم قدرتها على مقاضاة الجانب الاميركي وتدويل القضية، كونها تمثل خرقا لسيادة العراق وتهديد لامنه فضلا عن انها جريمة اغتيال لقائد عسكري”.

وبين ان “استمرار الحكومة بنهجها الحالي وتجاهلها لجريمة قادة النصر سيدفع الشعب للانتفاض ضدها، وقد تؤدي بها سياساتها الى الزوال قبل اجراء الانتخابات المبكرة، بعد الفشل الذريع في ادارة البلد وادخاله بازمات اخرى، بدلا ان تكون حكومة منقذة للعراق وشعبه”.