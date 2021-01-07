نواب ينتقدون تجاهل الكاظمي لجريمة اغتيال قادة النصر ويعولون على “القضاء” لاحقاق الحق

انتقد عدد من النواب تجاهل حكومة الكاظمي لجريمة اغتيال قادة النصر، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة قول كلمة الحق من قبل القضاء العراقي في كشف المتورطين ومحاسبتهم.

وقال النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، ان “قرار القضاء بشأن الجريمة الاميركية لاغتيال قادة النصر لم يصدر بعد، في وقت تجاهلت الحكومة الشكاوى التي قدمها العراق قبل سنة من اليوم”.

من جهته، اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية مختار الموسوي ان “ترامب انتهك سيادة العراق باغتياله قادة النصر، وينبغي على الحكومة التحرك دوليا لمقاضاة الجناة، حيث ان عدم الرد يمثل ضعفا من قبل الحكومة”.