النائب فاضل الفتلاوي : ماجرى في أميركا يؤكد بان ديمقراطيتها الغربية زائفة

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي , الخميس , ان ما شهدته أميركا من احداث ليلة امس عند مبنى الكونغرس الأمريكي يؤكد أن الديمقراطية التي يدعيها الغرب “زائفة” وغير حقيقية.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي, ان ” ماجرى من احداث واطلاق نار وسقوط قتلى داخل الكونغرس يؤكد ماذهبنا اليه سابقا بان الديمقراطية التي يدعي بها الامريكان هي زائفة ” .

وأضاف ان ” المجتمع الأمريكي ظهر على حقيقته بانه مجتمع متفكك يقوده رجل معتوه مثل ترامب وحتى ان الرئيس الجديد وصفوه بالمعتوه ” , مشيرا الى ان ” الادارات الامريكية مازالت تعمل بتمييز وعنصرية خلافا بما يدعيه دستورهم”.

وكانت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن أعلنت ، اليوم الخميس ، أن أربعة أشخاص قد لقوا مصرعهم خلال اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمقر الكونغرس .