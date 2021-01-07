الفتح يطالب الحلبوسي بتحديد موعد استضافة الكاظمي لمناقشة هذه الملفات

طالبت النائبة عن تحالف الفتح سناء الموسوي، الخميس، رئاسة مجلس النواب بايلاء اهتمام اكبر لمطالب النواب في تحديد موعد لاستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قضايا مصيرية مهمة

وقالت الموسوي في تصريح صحفي إن “مطالبة النواب المتكررة بتحديد موعد استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للوقوف على آخر مستجدات اخفاق الحكومة في الكثير من الملفات”.

وأضافت أن “البرلمان بحاجة الى استضافة رئيس الحكومة من اجل معرفة مصير الوجود الأمريكي وكشف المتورطين بحادثة مطار بغداد ومحاربة الفساد وغيرها من الملفات الأخرى”.

وأشارت الموسوي إلى أن “العراقيين وممثليهم في البرلمان العراقي يحتفون بالذكرى الأولى السنوية لاستشهاد قادة النصر وهم لا يمتلكون اي تفاصيل عن اللجان التحقيقية الحكومية المشكلة بالتحقيق بحادثة مطار بغداد المشؤمة”.