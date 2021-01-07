رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يبارك للقضاء قراره الشجاع والمنصف باصدار مذكرة اعتقال ضد الاحمق ترامب

بارك رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي للقضاء العراقي قراره المنصف الشجاع باصدار مذكرة القاء إلقاء قبض على المتهم دونالد ترامب، على خلفية جريمته الإرهابية باغتيال قادة النصر الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما،

وقال الشيخ حمودي في بيان له نثمن عاليا جهود رئيس وقيادات تحالف الفتح بهذا الاتجاه وما أبدوه من اصرار ومتابعة على اصدار قرار قضائي بتجربم المتهمين بالجريمة.

واوضح إن قرار القضاء العراقي يمثل انتصارا لارادة الجماهير المليونية التي تظاهرات في بغداد يوم 3 كانون الثاني، وطالبت بتجربم إدارة ترامب ومحاسبة القتلة، بجانب تنفيذ قرار السلطة التشريعية بإنهاء تواجد القوات الاجنبية.

واضاف شكرا للقضاء العراقي،، شكرا لجماهير شعبنا الوفي لدماء شهدائه والغيور على سيادته الوطنية.. ولتكن سيادة القانون هي طريقنا لحفظ هيبتنا الوطنية وبناء عراقنا الآمن المستقر.