الموازنة على طاولة البرلمان السبت المقبل

رجَّح مقرر لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي، الخميس، أن يعقد مجلس النواب يوم السبت المقبل جلسة نيابية لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021، بعد ان مدد فصله التشريعي.

وقال اللهيبي لصحيفة الصباح إن "البرلمان مدد فصله التشريعي شهرا كاملا من اجل إقرار قانون الموازنة الذي سيكون حاضرا في جلسة يوم السبت المقبل التي قد تدعو اليها هيئة الرئاسة قريبا".

واضاف ان "مجلس النواب سيقر الموازنة خلال الشهر الحالي ولن يعيدها الى الحكومة برغم الاشكاليات الموجودة فيها، خصوصا ان الظرف الاقتصادي للبلد صعب جدا مع ارتفاع أسعار الدولار".

ولفت اللهيبي الى ان "مجلس النواب لن يسمح بالاستقطاع من رواتب الموظفين خصوصا القطاع التربوي، كما ان لجنة التربية النيابية ستكون لها مطالب تضيفها في الموازنة، ابرزها عقود المحاضرين وطباعة الكتب".