محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق ‏ترامب‎ ‎

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، ان محكمة تحقيق الرصافة اصدرت مذكرة قبض بحق ‏ الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ‏ترامب‎ .

وقال المجلس في بيان "بعد ان دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال ‏نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه اقوال المدعين بالحق الشخصي ‏من افراد عائلته صباح يوم ٧ كانون الثاني ٢٠٢١ واكتمال اجراءات التحقيق الابتدائي، قرر ‏اصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب على ‏وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي النافذ".

واضاف ان "اجراءات التحقيق سوف تستمر ‏لمعرفة المشتركين الاخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين او الاجانب".